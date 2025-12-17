立命館大学学園祭2025～衣笠祭典～

衣笠祭典無事に終了しました！



立命館大学放送局では、衣笠中央ステージと衣笠西ステージの運営に主に携わりました。衣笠祭典前日の6日にはリハーサルがあり、ステージにてパフォーマンスされる団体の方との打ち合わせや当日のステージ内容の確認などを行いました。日が傾くと、ライトアップや特殊効果のリハーサルが行われ、衣笠祭典当日への思いもより高まりました。衣笠祭典当日には、衣笠中央ステージは11時15分よりステージがMC3人の「2025年、衣笠中央ステージ！」という息のあった言葉からステージがスタートしました。8つの団体のパフォーマンスのみならず、「吉本お笑いステージ」と称して吉本興業所属の芸人さんのお笑いライブや立命館大学学友会のキャラクターである「リッツ・ブラザーズ総選挙」などさまざまなイベント行われました。ステージではパフォーマンスによって熱気に包み込まれ、エンディングに向かうにつれて一体となっていきました！

日が落ちるとライトアップやイルミネーションがステージを輝かせ、暗い中でとても映えていました。エンディング企画では特殊効果も使用され、火花が出たり、炎が出たり、銀テープが発射されるなど盛りだくさんで、盛り上がりは一層強まっていきました。エンディング企画最後には、立命館大学学園祭衣笠祭典の振り返りとして立命館大学放送局作成エンドロールムービーが流れ、感動的な雰囲気に包まれました。

一丸となってステージ運営より盛り上げた学園祭は忘れられない思い出の1ページとなりました！