2025夏集中練 in 衣笠キャンパス

こんにちは！立命館大学放送局（RBC）です！

今年の夏は大変暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

RBCでは8月26日～28日、31日～9月2日の計6日間、衣笠キャンパスにて夏期集中練習を行いました。

今回の集中練習では先輩となった2回生が中心となり、今年77期として入局した1回生に実践的な知識を学んでもらう場となりました。今年さらに多くの新入生が入局したことで、去年よりも賑やかな様子に3回生も楽しくサポートを務めていました！

ここからは練習の様子をお届けします！！

パート練習

まずはパートごとに集まって練習を行いました！

今回初めて会う同期や先輩後輩と交流しつつ、基礎知識を固めていきます。

各パート和やかな雰囲気で練習が進み、良い時間となりました！

パケ撮影

パート練習と並行して他パートと共同でパケを作成していきます！ここで作成したパケは最終日のステージ練習で流され、毎年ユニークな映像が見られます📹

暑い中でしたが外で撮影する班も多く、夏らしい素敵な写真を撮影してくれました！

中継練習

昨年に引き続き、よりレベルの高い放送をお届けするべく中継練習も行いました！慣れない作業に苦戦する様子も見られましたが、局員たちにとってとてもいい経験になったと思います！

▼ENGカメラという本格的な機材で実践！とても重たいんです…

ステージ練習

最終日には小ホールを使用し、ステージ練習を行いました！1回生達の個性が感じられる面白い番組が多く、見ている局員も笑顔に溢れていました。初めての機材に戸惑う場面もありましたが、今後の学園祭に向けて貴重な経験になったことと思います！

▼音声技術部員！機材を使う姿に憧れて入局した局員も多いのではないでしょうか

▲左手はMCのアナウンス部員！右手に座っているのは番組ゲストとして協力してくれている局員です！

今回の集中練習は大きな問題もなく、良い学びと交流の機会となりました！

まもなく秋セメスターに入り、今後もさらなる成長に向けて尽力して参ります。

今後も応援をよろしくお願いいたします。