立命館大学学園祭2025～OIC祭典～

ブログをご覧の皆さん、こんにちは。2025年も残すところあと少しとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

11月23日にOIC学祭が行われ、RBCはステージ運営を担当しました。ここからはパート別に活動を紹介していきます。

まず、アナウンス部です。アナウンス部は、ステージの司会進行、MCのサポートを行いました。紙で適宜指示を出すなど、MCをサポートすることもアナウンス部の役割です。

制作部は、ステージ進行の台本作成、当日の時間管理を行いました。ステージ全体の時間管理を行い、変更があれば全体に共有を行います。

音声技術部は、マイクの音量調節やBGMの管理を行いました。ステージの機材の準備、撤収も担当しました。

映像技術部は、ステージの撮影、配信を行いました。配信において、カメラの切り替えを行い、BKC学祭や衣笠学祭では、エンドロールの編集も担当しています。

学園祭ステージでは、それぞれの専門性を活かして、ステージ運営を行いました。今回の経験を糧に、今後の学園祭や関わらせていただくイベントでも、より良いステージづくりを目指して活動していきます。OICステージをご覧いただいた皆様ありがとうございました。