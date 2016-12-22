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    大学・イベント, 芸能・文化

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12月21日（水）から23日（金）までの三日間、 衣笠キャンパス学生会館小ホールにおきま…

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6月5日（日）大阪いばらきフューチャープラザ グラウンドホールにて、 カニシウス高等学校…

プレスリリース

登録されているプレスリリースはございません。

学園祭テレビ2016放送決定

　事前番組ではRBC局員の自宅をスタジオに使用して、アットホームな雰囲気で番組を行っていきます！学生の様子を映し出しながら、学園祭に関する様々な情報をお伝えします。 　本放送では学園祭のリハーサルの様子をモニターに映しながら、ステージ出演団体にゲストで登場していただきます。展示企画の団体や当日パンフレットの紹介、またステージMCをゲストに呼んでトークしたりなど、事前放送の時点で伝えきれなかった情報をお伝えします。 　詳しくは画像をクリック！

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