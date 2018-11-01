団体概要

団体概要

団体名 立命館大学放送局
(英文 : Ritsumeikan univ. Broadcasting Center)
(略称 : RBC)
2019年執行運営委員 日下　龍　　【局長】
藤村　一史　【衣笠キャンパス副局長】
𠮷川　未菜　【びわこ・くさつキャンパス副局長】
久米　一々樹【大阪いばらきキャンパス副局長】
山本　舜太　【会計】
藤田　侑暉　【報道室長】
大塚　智史　【情報管理室長】
森　紘輝　　【編成室長】
位田　琉弥　【総務部長】
福田　あみ　【渉外部長】
伊藤　有梨　【広報部長】
井寄　雅広　【制作部長】
島田　陸　　【アナウンス部長】
乾　夏希　　【音声技術部長】
木戸　俊太　【映像技術部長】
設立年月日 1952年10月
所在地 【衣笠】京都府京都市北区等持院北町56-1 学生会館312
【BKC】滋賀県草津市野路東1-1-1 セントラルアーク4階メディアラボ
【OIC】大阪府茨木市岩倉町2-15-150 D棟1階作業室1B
局員数 100名
活動内容
  • 学園祭、新歓祭典などステージ運営
  • 技術協力や特別企画制作など、全学行事への積極的な取り組み
  • 学内他団体への協力や地域交流
  • スポーツを始めとする立命館各種団体への報道取材
  • 校内における映像番組およびラジオ番組の放送
  • ニコニコ生放送などを利用したインターネット生放送
  • NHK全国大学放送コンテスト（大学Nコン）への出品

活動拠点

沿革

1952年10月 立命館大学放送研究会を10名程度で発足される
1955年5月 RBC開局第一声
1957年 放送劇「つむじ風」NHK学生放送劇コンクールにて優勝
NHK第2放送「若い世代」で全国放送される
1961年 開局10周年　記念講演会、放送祭を催す
1975年 開局25周年　オンエア20周年記念番組「おらが祭りだ」放送
1980年 開局30周年記念イベントを催す
1990年～ 本格ビジュアル化の導入を目指し、ビジュアル化設置委員会を設立。映像機材整備(編集機導入など)

開局40周年記念講演会を催す
1994年 BKC開学に伴い、衣笠・BKCの2拠点化となる
1995年 新歓祭典企画として、衣笠とBKCの2キャンパス同時中継を行う
1997年 技術部映像科(現:映像技術部)を設立
2013年 ハイビジョン制作開始
ニコニコ公式チャンネル開設
学園祭テレビ開始
YouTubeチャンネル開設
2015年 OIC開学に伴い、衣笠・BKC・OICの3拠点化となる
2016年 立同戦中継について関西学生野球連盟と契約を結ぶ
2017年 Fresh LIVEチャンネルを開設

 