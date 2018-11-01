団体概要
|団体名
|立命館大学放送局
(英文 : Ritsumeikan univ. Broadcasting Center)
(略称 : RBC)
|2019年執行運営委員
|日下 龍 【局長】
藤村 一史 【衣笠キャンパス副局長】
𠮷川 未菜 【びわこ・くさつキャンパス副局長】
久米 一々樹【大阪いばらきキャンパス副局長】
山本 舜太 【会計】
藤田 侑暉 【報道室長】
大塚 智史 【情報管理室長】
森 紘輝 【編成室長】
位田 琉弥 【総務部長】
福田 あみ 【渉外部長】
伊藤 有梨 【広報部長】
井寄 雅広 【制作部長】
島田 陸 【アナウンス部長】
乾 夏希 【音声技術部長】
木戸 俊太 【映像技術部長】
|設立年月日
|1952年10月
|所在地
|【衣笠】京都府京都市北区等持院北町56-1 学生会館312
【BKC】滋賀県草津市野路東1-1-1 セントラルアーク4階メディアラボ
【OIC】大阪府茨木市岩倉町2-15-150 D棟1階作業室1B
|局員数
|100名
|活動内容
|
活動拠点
沿革
|1952年10月
|立命館大学放送研究会を10名程度で発足される
|1955年5月
|RBC開局第一声
|1957年
|放送劇「つむじ風」NHK学生放送劇コンクールにて優勝
NHK第2放送「若い世代」で全国放送される
|1961年
|開局10周年 記念講演会、放送祭を催す
|1975年
|開局25周年 オンエア20周年記念番組「おらが祭りだ」放送
|1980年
|開局30周年記念イベントを催す
|1990年～
|本格ビジュアル化の導入を目指し、ビジュアル化設置委員会を設立。映像機材整備(編集機導入など)
開局40周年記念講演会を催す
|1994年
|BKC開学に伴い、衣笠・BKCの2拠点化となる
|1995年
|新歓祭典企画として、衣笠とBKCの2キャンパス同時中継を行う
|1997年
|技術部映像科(現:映像技術部)を設立
|2013年
|ハイビジョン制作開始
ニコニコ公式チャンネル開設
学園祭テレビ開始
YouTubeチャンネル開設
|2015年
|OIC開学に伴い、衣笠・BKC・OICの3拠点化となる
|2016年
|立同戦中継について関西学生野球連盟と契約を結ぶ
|2017年
|Fresh LIVEチャンネルを開設