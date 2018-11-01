2019年執行運営委員

日下 龍 【局長】

藤村 一史 【衣笠キャンパス副局長】

𠮷川 未菜 【びわこ・くさつキャンパス副局長】

久米 一々樹 【大阪いばらきキャンパス副局長】

山本 舜太 【会計】

藤田 侑暉 【報道室長】

大塚 智史 【情報管理室長】

森 紘輝 【編成室長】

位田 琉弥 【総務部長】

福田 あみ 【渉外部長】

伊藤 有梨 【広報部長】

井寄 雅広 【制作部長】

島田 陸 【アナウンス部長】

乾 夏希 【音声技術部長】

木戸 俊太 【映像技術部長】